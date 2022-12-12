Загальні потреби щодо відбудови та відновлення України на 1 червня оцінювались у 349 млрд дол.

Для швидкого відновлення критичної інфраструктури для проходження зимового періоду Україні потрібен 1 мільярд доларів.

Як розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні ОЕСР, план відновлення України після війни передбачає три етапи. Утім зараз головним пріорітетом є саме відновлення критичної інфраструктури та енергетичного сектору.

Атаки Росії на енергетичну систему України призвели до її пошкодження та дестабілізації електромережі, що спричинило потребу в застосуванні планових та екстренних відключень електроенергії. Голова уряду підкреслив, що це впливає на всі сектори економіки та соціального життя України.

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"Орієнтовна вартість екстреної підтримки електроенергетики оцінюється в 500 мільйонів доларів США. Орієнтовна вартість екстреної підтримки сектору централізованого теплопостачання оцінюється ще в 500 мільйонів доларів США", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр також нагадав, що відповідно до звіту Світового банку, Єврокомісії та Кабінету Міністрів, загальні потреби щодо відбудови та відновлення України на 1 червня оцінювались у 349 млрд дол.

"За попередніми оновленими оцінками Світового банку та Уряду України потреби на відбудову зростуть до 500-600 млрд доларів", - зазначив він.

Ракетні удари по українській енергосистемі

Росія з початку жовтня здійснила вісім масованих ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. Остання така атака росіян відбулася 5 грудня. У цей день Сили протиповітряної оборони збили 61 із понад 70 ворожих ракет.

В "Укренерго" заявили, що за два місяці Росія випустила по об'єктах енергетики понад 1000 важких ракет і дронів.

9 грудня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит потужностей залишатиметься протягом зимового сезону.

11 грудня Денис Шмигаль заявив, що в українській енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит потужності, адже після ракетних ударів росіян в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції, також пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі.

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