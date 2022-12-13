Сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів негативно впливають на стан високовольтних та розподільчих мереж.

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, погіршення погодних умов ускладнює ремонтні роботи з відновлення електромереж.

"Станом на 13 грудня в енергосистемі зберігається складна ситуація. Дефіцит електроенергії залишається значним", - повідомляє НЕК "Укренерго" у Facebook.

Зазначається, що погіршення погодних умов по всій території країни (сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів) негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад.

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В компанії повідомили, що на сході ворог знову обстріляв декілька районів, завдавши пошкоджень об’єктам енергетичної інфраструктури.

"Ремонтні роботи будуть розпочаті після дозволу ЗСУ. Водночас на деокупованих територіях вдалось заживити населені пункти, деякі з котрих залишались без електропостачання з початку повномасштабного вторгнення", - зазначили в компанії.

Всім обленерго доведені ліміти споживання електроенергії. Для отримання точної інформації по окремому регіону в "Укренерго" рекомендують стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго).

Масовані ракетні удари по енергосистемі України

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти з початку жовтня завдали по критичній інфраструктурі України вже вісім хвиль масованих ракетних ударів. В "Укренерго" заявили, що за два місяці Росія випустила по об'єктах енергетики понад 1 тисячі важких ракет та дронів.

Останній масована ракетна атака росіян була 5 грудня. У цей день сили протиповітряної оборони збили 61 з понад 70 ворожих ракет.

9 грудня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що, враховуючи ситуацію в енергетичній системі, дефіцит потужностей залишатиметься протягом зимового сезону.

11 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетних атак окупантів пошкоджено всі об'єкти ТЕС та ГЕС.