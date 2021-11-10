У нинішньому опалювальному сезоні віялові відключення електроенергії можливі ближче до січня-лютого 2022-го.

Глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що Україні загрожують віялові відключення електроенергії.

За його словами, це може статися ближче до січня-лютого, повідомляє "Еспресо".

"Я вважаю, що ризик віялових відключень в Україні є. Це буде ближче до січня-лютого. Тому що ми поки не маємо 100% впевненості, що будемо отримувати імпортну електроенергію з Білорусі чи Росії, чи вистачить нам вугілля", – сказав Попенко.

За його словами, на сьогодні наша країна замість вугілля спалює газ, але чи буде така можливість на початку 2022-го.

Читайте такожШмигаль заявивши про проблеми з опаленням в деяких регіонах України"Протягом двох місяців ми будемо відчувати величезні проблеми з постачанням електроенергії по всій території України", - прогнозує глава Союзу споживачів комунальних послуг.

Навіть якщо Україна привезе одночасно достатньо вугілля, на його доставку на всі теплоелектростанції знадобиться більше двох місяців, зазначив Попенко.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін не розробляє жодних планів щодо віялових відключень електроенергії. Водночас глава уряду зазначив, що ситуація у сфері електроенергетики "дійсно непроста".

"В першу чергу це стосується запасів вугілля для роботи теплової генерації. Ще кілька місяців тому ми активізували роботу і щодо додаткових імпортних контрактів, і щодо збільшення власного видобутку вугілля", - пояснив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня компанія "Укренерго" провела аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів електромереж на листопад 2021 року. За результатами аукціону українські компанії викупили можливість постачати електроенергію з Росії в обсязі 2,2 ГВт і з Білорусі – 900 МВт.

2 листопада Україна через дефіцит потужності в енергосистемі запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі в обсязі 500 МВт та зі Словаччини через Бурштинський енергоострів в обсязі 100 МВт. Україна тричі за 2021 рік просила аварійні поставки електроенергії.

Автор: Ольга Робейко