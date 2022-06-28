Зараз середня ціна на ресурс по країні складає 41,77 грн/л.

Низка українських мереж АЗС зменшила ціни на автогаз.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Автогаз на станціях мережі "БРСМ-Нафта" здешевшав на 15 копійок, до 40,19 грн/л. У мережі Chipo автогаз став дешевшим на 1,3 грн, до 39,30 грн/л.

Також на 3 гривні знизилась ціна в "Укргазвидобуванні", до 40 грн/л.

Мережі "Автотранс" та "Катрал" знизили ціну на 1 грн, до 39,98 та 40,97 грн/л відповідно.

На 0,50-1 грн/л знизили ціни мережі VostokGaz і Rodnik. Ціни на ресурс там складають 40,89 та 38,99 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, за травень автогаз на АЗС України подорожчав майже на 10 грн за літр.

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