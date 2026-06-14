Дрони СБУ уразили нафтовий обʼєкт РФ за понад 700 кілометрів від кордону, - Зеленський

Цей нафтообʼєкт мав значення для резерву держави-агресора.

Дрони Служби безпеки України уразили нафтовий обʼєкт у Ярославському регіоні Російської Федерації за 700 км від кордону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Є хороші результати наших воїнів у застосуванні далекобійних санкцій по важливих об’єктах на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Більш ніж 700 кілометрів від нашого державного кордону – у Ярославському регіоні Росії воїни СБУ уразили нафтовий обʼєкт, що мав значення для резерву держави-агресора", - зазначив він.

Також, за словами президента, Сили оборони досягли цілей в Тульському регіоні Росії – по підприємству "Азот", від діяльності якого залежать спроможності з виробництва вибухових речовин.

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Крім того, як проінформував Зеленський, у шести російських аеропортах були застосовані обмеження авіаруху, а загалом за період від учорашнього вечора у 28 регіонах Росії оголошувалась повітряна тривога.

"Були влучання і по воєнній логістиці окупанта на тимчасово окупованій території України. Україна виконує план далекобійних санкцій проти Росії та визначені завдання щодо мідлстрайків у відповідь на відмову Росії завершувати цю війну. Ми пропонували керівництву Росії всі можливі формати перемовин, і відповіддю стало лише продовження агресії та спроби її розширити. Логічно, що війна повертається туди, звідки й прийшла", - наголосив глава держави.

Удари по цілях в РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 13 червня українські безпілотники уразили в місті Армянськ завод "Кримський титан", який виробляє діоксид титану для потреб російського військово-промислового комплексу (ВПК).

"Кримський титан", який внаслідок окупації півострова, почав належати "Російському титану", є найбільшим у Східній Європі заводом з виготовлення сірчаної кислоти та діоксиду титану. Він виробляє базову сировину для виготовлення порохів, ракетного палива та вибухівки.

По заводу було 23 прильоти, внаслідок чого він увесь був розбитий. Там зайнялася пожежа, тому робочих відпустили.

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