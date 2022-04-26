За його словами, через падіння споживання Україна може забезпечити себе видобутком власного газу.

Україна через падіння споживання газу може забезпечувати свої потреби виключно власним видобутком, та у найближчі роки стане навіть експортером блакитного палива.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна підписала близько 11 угод про розподіл продукції з газовидобувними компаніями. Одна з них уже в реалізації, і відбувається додатковий власний видобуток – 300 млн куб. м газу.

"Я переконаний, що Україна у найближчі роки стане експортером природного газу", - сказав прем’єр.

Довідка УНІАН. Україна до війни щорічно споживала приблизно 30 млрд куб. м газу, з них близько 14 млрд куб. м видобуває компанія "Укргазвидобування", 6 млрд куб. м - приватні компанії, а ще 10 млрд куб. м імпортується з країн Європи. Нещодавно стало відомо, що Україна зберігає позитивну динаміку видобутку газу і навіть запускає нові свердловини.

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