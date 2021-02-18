Зазначається, що для припинення неконтрольованого субсидування «зеленої» генерації, «Ліга антитрасту» підготувала звернення до Антимонопольного комітету.

За 15 років державна підтримка виробництва енергії, виробленої з альтернативних джерел, перетворилася на непідйомний тягар для України.

Про це повідомляє ресурс "Наші Гроші".

Зазначається, що для припинення неконтрольованого субсидування «зеленої» генерації, «Ліга антитрасту» підготувала звернення до Антимонопольного комітету про незаконну державну допомогу та запрошує долучитися до його підписання всіх, чиї права порушуються.

Йдеться насамперед про так званий «зелений» тариф – спеціальний завищений тариф, за яким держава гарантовано скуповує усю електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії (енергія сонця, вітру тощо), повідомляють "Наші Гроші.

За їх даними, створивши надсприятливі умови для «зеленої» генерації, держава втратила контроль за її ростом.

"За деякими оцінками, в першому кварталі 2019 року ВДЕ займали всього 1,9% в загальному виробництві електроенергії, але отримали 8,6% від грошового обороту на ринку. Вже через рік, у травні 2020 року, частка «зеленої» генерації зросла до 8%, та отримала вже до 26% всіх грошей на ринку. За прогнозами НКРЕКП, у 2021 році «зелені» будуть виробляти 19% електроенергії та отримають за це 57% грошей на ринку", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у 2020 році держава не змогла виконати свої зобов’язання перед виробниками енергії з відновлюваних джерел та розплатитися за придбану в них енергію за «зеленим» тарифом. Обсяг такої заборгованості у 2020 році сягнув 25 млрд грн.

"Крім неконтрольованого росту частки енергії, виробленої з відновлювальних джерел, побічними наслідками безконтрольного субсидування державою «зеленої» генерації стали здорожчання електроенергії для підприємств та скорочення обсягів виробництва енергії з «традиційних» джерел", - йдеться у повідомленні.

Зрештою, як стверджують "Наші Гроші", зростання вартості електроенергії відчує і кожен споживач, який купує енергоємну українську продукцію. Адже навіть тарифи на послуги водоканалів з водопостачання та водовідведення на 35-40% складаються з вартості електроенергії.

Повідомляється, що очікуваними результатами розгляду Антимонопольним комітетом цього звернення мають стати оцінка доцільності подальшої підтримки державою виробництва енергії з відновлювальних джерел, визначення максимально допустимої інтенсивності такої підтримки, усунення дискримінації виробників енергії з інших джерел, недопущення необґрунтованого зростання вартості електричної енергії.

«Пропонуємо підприємствам-споживачам енергії та конкурентам «зеленої» генерації долучитися до оформлення та подання звернення до АМКУ щодо перегляду умов надання такої державної допомоги. Якщо ви готові підписати заяву, залиште свої контактні данні в анкеті за посиланням або повідомте нам про це телефоном 067 468 60 40 чи електронною поштою league@antitrust.com.ua. В подальшому ми направимо вам текст заяви для ознайомлення, та у випадку відсутності зауважень до нього, ви зможете його підписати», – пропонує «Ліга антитрасту».

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Автор: УНІАН