Потужності тимчасово окупованої Запорізької АЕС потребують заміщення.

Недоступні наразі потужності тимчасово окупованої Запорізької АЕС потребують заміщення, і цьому сприятиме добудова двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС, повідомила прес-служба НАЕК "Енергоатом".

"Коли ЗАЕС працювала всіма шістьма енергоблоками, у 2021-му, вона виробила 36 млрд 114 млн кВт-год/рік. Будівництво енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС дасть можливість виробити 16 млрд 226 млн кВт-год/рік, а це близько 45% від максимального виробітку тимчасово окупованої ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.

В енергокомпанії нагадали, що збереження обсягів виробництва електроенергії атомними електростанціями й утримання цін на неї в Україні на прийнятному рівні залишається важливим для виконання положень Енергетичної стратегії України на період до 2050 року.

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Ситуація на ЗАЕС - що відомо

Запорізька атомна електростанція перебуває під окупацією росіян з березня 2022 року. Відтоді вона не раз перебувала на межі катастрофи.

Останній з таких випадків стався 2 грудня. Тоді на окупованій росіянами ЗАЕС був новий блекаут. Завдяки зусиллям наших фахівців було поновлено зв’язок атомної електростанції з українською енергосистемою.

3 січня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що російські окупанти вперше заборонили його експертами перевірити реакторні зали. Протягом останніх двох тижнів представників МАГАТЕ не допускають до реакторних залів енергоблоків №1, 2 і 6.

В Енергоатомі тоді заявили, що недопуск інспекторів МАГАТЕ є спробою приховати реальну ситуацію на станції.

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