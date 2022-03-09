Герман Галущенко зазначив, що ситуація на об'єктах залишається вкрай складною.

Ситуація на Запорізькій та Чорнобильській атомних електростанціях, які захопили російські окупанти, залишається вкрай складною.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

На Запорізькій АЕС продовжують ліквідовувати наслідки атаки росіян.

"Це вже п'ятий день люди в заручниках. Я пишаюсь, що вони тримаються і підтримують належну роботу. Але це дійсно фізично, психологічно дуже складно і важко, тому що на станції перебуває близько 400 російських військових плюс важка техніка. Дуже складні умови, але люди тримаються. Дуже багато роботи робиться з точки зору ліквідації тієї шкоди, яка була завдана під час варварського обстрілу станції. Там є ще багато мін, які не розірвалися і лежать біля атомного блоку", - сказав він.

Також Галущенко повідомив, що на Чорнобильській АЕС ситуація ще більш загрозлива.

"Одна зміна, яка була, там і залишається. Люди теж тримаються. Але вже втрачено зв'язок з даними моніторингу на Чорнобильській АЕС. По факту ми не знаємо, що зараз там, який рівень радіації", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого окупаційні війська захопили Чорнобильську АЕС та зону відчуження.

4 березня російські військові захопили Запорізьку АЕС. За даними Держатомрегулювання, енергоблоки Запорізької АЕС не пошкоджені, змін радіаційного стану не зафіксовано.

7 березня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова наголосила, що безконтрольне переміщення військ Російської Федерації біля Чорнобиля сприяє розповсюдженню радіоактивного забруднення за межі зони відчуження.

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