На станціях мережі Shell бензин А-95 подорожчав до 32,92 грн/л.

Роздрібні мережі АЗС в Україні з 13 по 14 січня підвищили вартість палива в межах 0,2-1,3 гривні за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Так, на станціях мережі Shell бензини подорожчали на 90-95 коп./л: бензин А-92 — до 32,39 грн/л, бензин А-95 — до 32,92 грн/л. ціна ДП зросла на 1,34 грн./л, до 32,16 грн/л.

Бензини в мережі SOCAR подорожчали на 0,95-1 грн/л В мережі UPG бензини подорожчали на 1 грн/л, ДТ — на 1,3 грн./л. Так, ціна на А-95 збільшилася до 31,30 грн/л, на А — 92 — до 31,90 грн/л, на ДП - до 29,90 грн/л.

Читайте такожТранзит нафти через Україну скорочуєтьсяУ мережі "Авантаж 7" на 50 коп./л зросли ціни на бензини: А-95 подорожчав до 28,95 грн/л, А-92 — до 29,95 грн/л.

Мережі AMIC, "Паралель", "Автотранс", "Автопорт", Prime, Chipo, Mango та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,2-1,3 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 95 копійок - до 27,92 грн за літр. Водночас вартість дизельного палива підвищилася на 1,34 грн - до 25,16 грн за літр. З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 32,92 грн за літр, дизпалива – 32,16 грн за літр.

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