На WOG та ОККО бензини марки А-92 та А-95 подорожчали на 1 грн/л, до 31,49 і 31,97 грн/л відповідно.

5 січня 2022 року роздрібні мережі АЗС підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

Про це повідомляє Enkorr з посиланням на консалтингову групу "А-95".

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Зокрема, на WOG і ОККО бензини марки А - 92 та А-95 подорожчали на 1 грн/л, до 31,49 і 31,97 грн/л відповідно. При цьому дизельне паливо в цих мережах додало 66 коп./л, до 30,82 грн/л.

На станціях мережі Shell бензини подорожчали на 0,9-1 грн/л: бензин А - 92-до 31,49 грн/л, бензин А - 95-до 31,97 грн/л. ціна ДП зросла на 66 коп./л, до 30,82 грн/л. бензини в мережі SOCAR подорожчали на 1-1,19 грн/л.

Мережі KLO, "Паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", Mango та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,3-1 грн/л.

Держрегулювання цін:

14 травня 2021 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який має їх надавати Міністерству економіки не пізніше третього числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до п'ятого числа кожного місяця.