Зазначається, що ввечері обмеження буде скасовано.

У деяких областях України ввели графіки обмеження потужності для підприємств. Рішення ухвалено у зв'язку з дефіцитом в енергосистемі.

За інформацією "Прикарпаттяобленерго" та "Волиньобленерго", такі графіки запроваджено для непобутових споживачів в Івано-Франківській та Волинській областях у середу з 07:00 до 20:00.

"13 листопада тимчасово вводяться обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів. Обмеження діятимуть протягом дня. Ввечері, після усунення зауважень до роботи обладнання - обмеження будуть скасовані", - йдеться в повідомленні "Укренерго".

Відео дня

Рішення ухвалено у зв'язку з дефіцитом потужності в українській енергосистемі через пошкодження інфраструктури внаслідок російських ударів та зниження температури. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується. При цьому графіки не поширюються на населення.

В обленерго закликали раціонально споживати електроенергію, зокрема, не вмикати потужні електроприлади з 7:00 до 11:00 та з 16:00 до 21:00.

На тлі загрози масованого удару регіональні оператори "Укренерго" повідомили про застосування превентивних заходів. відповідні заходи застосували в Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Миколаївській та Сумській областях, а також у Києві.

Зазначається, що такі заходи застосовуватимуться для мінімізації збитків під час російських атак.

Вас також можуть зацікавити новини: