Підключення першого пілотного проекту до мережі має відбутися до березня 2029 року.

НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Holtec International уклали угоду щодо будівництва близько 20 атомних енергоблоків з малими модульними реакторами SMR-160 в Україні.

Як повідомляє "Енергоатом", угоду про співпрацю в розгортанні ММР було підписано 21 квітня в Києві президентом ДП НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним та президентом і виконавчим директором Holtec International доктором Крісом Сінгхом.

За словами Котіна, будівництво ММР дозволить замінити зруйновані теплоенергетичні потужності, знищені в результаті російської агресії, і досягти цілей декарбонізації.

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Підключення першого пілотного проекту до мережі має відбутися до березня 2029 року.

Модульні реактори в Україні

Малі модульні реактори - це реактори невеликої потужності, до 300 МВт проти 950 МВт на АЕС. Якщо традиційний реактор займає площу близько 400 тис.кв. м, то ММР – 40 тис. кв. м. реактори складаються з модулів, які можуть виготовлятися на заводах і збиратися в місці їх розташування.

У листопаді 2022 року стало відомо про те, що Україну та США побудують малий модульний реактор.

У лютому стало відомо, що НАЕК "Енергоатом" розглядає можливість розміщення майданчиків для малих модульних реакторів поблизу Славутича.

21 березня 2023 року повідомлялося про те, що НАЕК "Енергоатом" та британська компанія Rolls-Royce SMR працюватимуть над пошуком майбутніх можливостей розгортання малих модульних реакторів (ММР) Rolls-Royce SMR в Україні.

9 квітня 2023 року заступник міністра енергетики Ярослав Демченков заявив про те, що Україна і США готують програму співпраці з розвитку українського енергосектору, яка передбачає співпрацю в розвитку систем передачі електроенергії та будівництва в Україні малих модульних реакторів.

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