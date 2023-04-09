Україна та США працюють над новою програмою співпраці з безвуглецю та стійкості енергосектору України.

Україна та США готують програму співпраці з розвитку українського енергосектора, яка передбачає розвиток систем передачі електроенергії та будівництво в Україні малих модульних реакторів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики, енергетичні відомства двох країн працюють над новою програмою співпраці з безвуглецю та стійкості енергосектору України.

"Україна прагне до ширшого використання вуглецево-нейтральних джерел енергії, щоб в майбутньому поступово відмовитися від вугілля у виробництві електроенергії, а також зменшувати споживання природного газу, покладаючись тільки на власний видобуток і виробництво біогазу", - заявив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

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Нові реактори в Україні

Малі модульні реактори - це нова технологія, що розвивається у всьому світі. Малими їх називають через відносно невелику потужність, до 300 МВт проти 950 МВт на АЕС, і розміри. Якщо традиційний реактор займає площу близько 400 тис.кв. м, то ММР – 40 тис. кв. м. реактори складаються з модулів, які можуть виготовлятися на заводах і збиратися в місці їх розташування.

У листопаді 2022 року стало відомо про те, що Україну та США побудують малий модульний реактор.

У лютому стало відомо, що НАЕК "Енергоатом" розглядає можливість розміщення майданчиків для малих модульних реакторів поблизу Славутича.

21 березня 2023 року повідомлялося про те, що НАЕК "Енергоатом" і британська компанія Rolls-Royce SMR будуть працювати над пошуком майбутніх можливостей розгортання малих модульних реакторів (ММР) Rolls-Royce SMR в Україні. Згідно з Меморандумом Rolls-Royce SMR зобов'язується підтримувати відновлення України шляхом розгортання електростанції із заводським малим модульним реактором (SMR), яка буде здатна генерувати такий обсяг безвуглецевої електроенергії, якого буде вистачати для живлення мільйона будинків протягом понад 60 років

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