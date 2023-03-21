"Енергоатом" та британська Rolls-Royce SMR працюватимуть над розгортанням малих модульних реакторів в Україні.

НАЕК "Енергоатом" та британська компанія Rolls-Royce SMR працюватимуть над пошуком майбутніх можливостей розгортання малих модульних реакторів (ММР) Rolls-Royce SMR в Україні.

Як повідомляє прес-служба "Енергоатому", відповідний меморандум компанії підписали 20 березня.

"Згідно з меморандумом Rolls-Royce SMR зобов'язується підтримувати відновлення України шляхом розгортання електростанції із заводським малим модульним реактором (SMR), яка буде здатна генерувати такий обсяг безвуглецевої електроенергії, якого буде вистачати для живлення мільйона будинків протягом більше 60 років", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначив генеральний директор Rolls-Royce SMR Том Самсон, уряд Великобританії підтримує Україну та її громадян.

"Завдяки власним британським ядерним технологіям ми потенційно можемо допомогти народу України швидко відбудуватися і відновити енергетичну безпеку і незалежність", - заявив Самсон.

Президент ДП НАЕК "Енергоатом" Петро Котін у свою чергу зазначив, що Україна продовжує курс на енергетичну незалежність, яку неможливо уявити без передових атомних технологій.

"Співпраця "Енергоатому" та Rolls-Royce SMR вийшла на новий рівень. Сьогодні ми підписали угоду, яка дасть Україні не тільки почати якісне післявоєнне відновлення енергетичної інфраструктури, а й стати в світі однією з перших країн, яка залучає перспективні технології малих модульних реакторів для цього", - підкреслив Котін.

Війна в Україні та модульні реактори

Малі модульні реактори - це нова технологія, що розвивається у всьому світі. Малими їх називають через відносно невелику потужність, до 300 МВт проти 950 МВт на АЕС, і розміри. Якщо традиційний реактор займає площу близько 400 тис. кв м, то ММР – 40 тис. кв м.

Ще одна відмінність - вони складаються з модулів, які можуть виготовлятися на заводах і збиратися в місці їх розташування.

У листопаді 2022 року стало відомо про те, що Україна та США побудують малий модульний реактор.

У лютому стало відомо, що НАЕК "Енергоатом" розглядає можливість розміщення майданчиків для малих модульних реакторів поблизу Славутича.

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