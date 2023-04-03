Компанія "Укргазвидобування" запустила потужну свердловину. Видобуток досягає 460 тис.куб. м газу на добу.

Найбільша державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз", пробурила розвідувальну свердловину, яка є найпотужнішою свердловиною за останні 2,5 роки на вже виснаженому родовищі, з видобутком 460 тис.куб. м газу на добу.

Як повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України", це одна з найпотужніших свердловин, які "Укргазвидобування" запустила в березні цього року.

"Її добовий дебіт досяг понад 460 тис.куб. м газу на добу. Вона має найвищі показники видобутку серед свердловин, які компанія ввела в експлуатацію протягом останніх 2,5 років. Це важливе досягнення для нас", - цитує прес-служба главу "Нафтогазу" Олексія Чернишова.

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Відзначається, що це стало можливим завдяки сучасним підходам до обробки геологічної інформації, зокрема матеріалів 3D-сейсморозвідки, що дозволило ідентифікувати раніше нерозвіданий поклад і визначити оптимальну точку для буріння.

"У надскладних умовах воєнного стану ми робимо все, щоб Україна змогла вже в наступному опалювальному сезоні відмовитися від імпорту газу", – цитує прес-служба тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора "Укргазвидобування" Олега Толмачова.

Нові газові свердловини в Україні

2 вересня 2022 року на Львівщині було запущено нову газову свердловину. Свердловина була пробурена і запущена в роботу в рекордні терміни – 18 днів.

У листопаді 2022 року в Харківській області пробурили нову свердловину з високими показниками видобутку газу. Нова свердловина дає 140 тис.куб. м газу на добу.

14 березня 2023 року в Україні запустили нову потужну газову свердловину з високим рівнем видобутку. У компанії "Укргазвидобування" назвали це дуже хорошим результатом, оскільки родовище експлуатується вже 45 років і виснажене на 85%.

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