Свердловина була пробурена та запущена в роботу в рекордні терміни – 18 днів.

На Львівщині запрацювала свердловина, яка забезпечує видобуток 115 тис. куб. м газу на добу, що є високим показником для західного регіону, де більшість родовищ знаходяться на завершальній стадії розробки.

Про це повідомляє прес-служба "Укргазвидобування".

Зазначається, що проектування та спорудження свердловини здійснювала компанія Expert Petroleum, яка є партнером "Укргазвидобування" в межах РЕС проекту (Співпраця на умовах підвищення видобутку).

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"Ми вітаємо такий результат на одному з наших родовищ, переданих в управління Expert Petroleum. Свердловина була пробурена та запущена в роботу в рекордні терміни – 18 днів. Саме такого ефекту ми і очікували від міжнародного партнера, який має можливість ухвалювати швидкі та ефективні рішення. Сьогодні Карпатський регіон є важливим напрямком стабілізації виробництва та компенсації втрат, які ми понесли від початку широкомасштабної війни", - цитує прес-служба т.в.о. генерального директора компанії Олександра Романюка.

Він додав, що компанія розраховує на зростання видобутку на виснажених родовищах в межах проекту РЕС з Expert Petroleum та працює над новими перспективними проектами в цьому регіоні.

Як повідомляв УНІАН, на Полтавщині відновили свердловину, яка дає 200 тисяч кубометрів газу на добу.