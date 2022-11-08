Нова свердловина на Харківщині дає 140 тис. куб. м газу на добу.

"Укргазвидобування" пробурила нову свердловину в Харківській області, яка дає 140 тис. куб. м газу на добу.

"Такий значний результат досягли на родовищі, яке експлуатується уже півстоліття і майже виснажене. Це стало можливим завдяки оновленим геологічним даним, а також застосуванню новітніх технологій для інтенсифікації видобутку", - повідомила прес-служба "Нафтогаз України".

Додатковий видобуток газу допоможе стабільніше пройти цьогорічний опалювальний сезон, додали у пресслужбі.

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Розробка нових газових родовищ в Україні: що відомо

Наприкінці літа на Львівщині запрацювала свердловина, яка забезпечує видобуток 115 тис. кубометрів газу на добу, що є досить високим показником для західного регіону, де більшість родовищ знаходяться на завершальній стадії розробки.

В жовтні група "Нафтогаз" заявила, що збільшує видобуток газу в західних регіонах України, використовуючи нові технології та обладнання.

Державна компанія "Укргазвидобування" відновила роботу інфраструктурних об'єктів на деокупованій території України, що дасть можливість додатково видобувати близько 500 тис. куб. м природного газу в добу.