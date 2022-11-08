"Укргазвидобування" пробурила нову свердловину в Харківській області, яка дає 140 тис. куб. м газу на добу.
"Такий значний результат досягли на родовищі, яке експлуатується уже півстоліття і майже виснажене. Це стало можливим завдяки оновленим геологічним даним, а також застосуванню новітніх технологій для інтенсифікації видобутку", - повідомила прес-служба "Нафтогаз України".
Додатковий видобуток газу допоможе стабільніше пройти цьогорічний опалювальний сезон, додали у пресслужбі.
Розробка нових газових родовищ в Україні: що відомо
Наприкінці літа на Львівщині запрацювала свердловина, яка забезпечує видобуток 115 тис. кубометрів газу на добу, що є досить високим показником для західного регіону, де більшість родовищ знаходяться на завершальній стадії розробки.
В жовтні група "Нафтогаз" заявила, що збільшує видобуток газу в західних регіонах України, використовуючи нові технології та обладнання.
Державна компанія "Укргазвидобування" відновила роботу інфраструктурних об'єктів на деокупованій території України, що дасть можливість додатково видобувати близько 500 тис. куб. м природного газу в добу.