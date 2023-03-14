У компанії "Укргазвидобування" назвали це дуже хорошим результатом, оскільки родовище експлуатується вже 45 років та виснажене на 85%.

Найбільша державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування", що є частиною групи "Нафтогаз", пробурила нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною майже 6 тис. метрів, яка дає 340 тис. куб. м природного газу на добу.

При цьому в компанії не уточнили, в якій області розташований об’єкт, ймовірно з питань безпеки. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

"Це дуже хороший результат, особливо враховуючи, що родовище, на якому пробурена свердловина, експлуатується вже 45 років та виснажене на 85%. Він став можливим завдяки застосуванню сучасних підходів до розробки родовищ", – цитує прес-служба очільника "Нафтогазу" Олексія Чернишова.

Відео дня

Зокрема, під час проектування свердловини з допомогою 3D-моделі родовища фахівці визначили перспективну ділянку продуктивного пласта родовища, яка досі не розроблялася.

"Досягнуті результати на цьому родовищі та низка інших нещодавніх геологічних відкриттів стануть важливими складовими для нарощення видобутку газу вже цього року", – заявивив тимчасово виконувач обов'язки генерального директора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Зазначається, що результати буріння нової свердловини дали підстави запланувати буріння ще однієї свердловини на цій ділянці родовища.

Відкриття нових свердловин в Україні - деталі

Компанія "Укргазвидобування" в 2022 році, попри руйнування та окупацію частини виробничих об’єктів на сході країни, зберегла стабільний видобуток природного газу.

За минулий рік компанія видобула 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж за 2021 рік.

Наприкінці літа на Львівщині запрацювала свердловина, яка забезпечує видобуток 115 тис. кубометрів газу на добу, що є досить високим показником для західного регіону, де більшість родовищ знаходяться на завершальній стадії розробки.

У листопаді компанія "Укргазвидобування" пробурила нову свердловину в Харківській області, яка дає 140 тис. куб. м газу на добу.

У жовтні група "Нафтогаз" заявила, що збільшує видобуток газу в західних регіонах України, використовуючи нові технології та обладнання.