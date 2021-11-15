Зараз українські газові сховища заповнені на 56,2%.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 13 листопада склали 17,45 млрд кубометрів, що майже на 37% менше торішніх показників.

Про це повідомляється на сайті Державної компанії "Оператор ГТС України".

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Таким чином, за тиждень запаси газу скоротилися на 2,2%, або на 400 млн куб. м.

При цьому здійснюється відбір газу зі сховищ в обсязі приблизно 50-60 млн кубометрів на добу.

Відзначається, що зараз українські газові сховища заповнені на 56,2%.

Зупинка закачування газу в сховища:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб. м. Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що запасів газу в підземних сховищах в обсязі 19 млрд кубометрів вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

У середині листопада 2020 року запаси газу в підземних сховищах України становили 27,7 млрд кубометрів.

Автор: Ганна Бредіхіна