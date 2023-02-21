Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі.

Рівень споживання електроенергії в Україні не змінився, дефіцит генерації не прогнозується.

"Споживання на рівні понеділка. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується", - йдеться у повідомленні прес-служби НЕК "Укренерго" у Telegram.

Зазначається, що всі електростанції працюють згідно з командами диспетчерів "Укренерго". Імпорт електроенергії незначний і суттєво зменшується завдяки стабілізації електропостачання в країні.

Відео дня

"Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", - заявили у прес-службі.

За даними компанії, виміри фактичного споживання проводяться у Київській, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Також в "Укренерго" додали, що внаслідок несприятливих погодних умов (рвучкий вітер, подекуди з дощем і мокрим снігом) мають місце порушення електропостачання споживачів через пошкодження мереж операторів системи розподілу у низці областей України. Бригади обленерго уже працюють над відновленням їх живлення.

Крім того, в Одесі та Одеському районі залишаються мережеві обмеження через пошкодження обладнання на підстанціях НЕК "Укренерго" внаслідок минулих ракетних ударів та атак дронами, що призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень для уникнення перевантаження обладнання, що залишається в роботі.

Атаки РФ на енергетичні структури в Україні: деталі

18 лютого росіяни атакували Україну ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря. Через загрозу ракетної атаки у низці областей України застосовувались екстрені відключення світла.

Понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташована більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години.

У центральних та західних областях сьогодні через сильний вітер пошкоджені лінії електропередачі, є відключення світла.