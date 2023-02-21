Найбільше відключень у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів.

У центральних та західних областях через сильний вітер пошкоджені лінії електропередачі, є відключення світла. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики з посиланням на міністра Германа Галущенка.

За його словами, сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії, маючи достатній резерв потужності для зростаючого попиту.

"На жаль, протягом останньої доби сильними поривами вітру пошкоджено лінії електропередачі в центральних та західних регіонах країни. Найбільше – у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів", - зазначив він.

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Енергетики активно працюють і до кінця дня плануюють відновити там електропостачання.

Енергетична ситуація в Україні на зараз - останні дані

Понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й перебувають під контролем ворога. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також розташована більшість вітрових та сонячних електростанцій.

Крім АЕС, решта електростанцій - це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години.

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