В Кабміні заявили про розширення програм зимової підтримки українських родин.

Тарифи на газ, тепло та електроенергію не будуть підвищувати до кінця опалювального сезону. Про це на черговому засіданні уряду повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

"‎Жодних підвищень не плануємо"‎, – заявив державний діяч. Прем‘єр зазначив, що в уряді не тільки впроваджують нові програми підтримки українських родин, але й розширюють вже існуючі.

Окрім незмінних зимових тарифів "Зимова підтримка" включає:

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Виплату 1000 гривень для всіх громадян;

Програму доступних субсидій для тих, хто потребує допомоги з оплатою комунальних платежів;

Вчительську доплату – з січня кожен вчитель буде отримувати додаткову виплату в розмірі не менше 1000 гривень;

Розширення програми доступних ліків;

Можливість для родин переселенців оформити субсидію на оренду житла з (з 2025-го);

Безкоштовне гаряче харчування для учнів молодших класів;

Фінансову допомогу на протязі грудня кожній малозабезпеченій родині, а також сім'ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи (розмір допомоги – 6,5 тис гривень на кожну дитину).

Шмигаль додав, що це не всі програми "Зимової підтримки" – у найближчий час в уряді планують додати та розширити ініціативу.

"Зимова підтримка" – останні новини

Раніше президент Володимир Зеленський висловився щодо виплат для громадян, а саме – програми "еПідтримка", яка передбачає можливість отримання тисячі гривень кожному українцю.

За словами голови держави, ініціатива є важливим кроком для підтримки людей цієї зими. Президент додав, що вона може трансформуватись у програму "національного донату".

Також повідомлялось, що в застосунку "Дія" бажаючі вже можуть подати заявку на "тисячу Зеленського". Було оприлюднено інструкцію, як це можна зробити.

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