За даними компанії, через зниження температури в лютому споживання тепла збільшилося на 6%.

Вартість опалення для жителів Києва в лютому збільшилася в середньому на 6% в порівнянні з січнем через зниження температури повітря.

Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Київтеплоенерго».

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Зазначається, що обсяги споживання тепла залежать насамперед від температури повітря, відповідно до якої регулюється температура теплоносія, а також від енергоефективності будинку.

У лютому середньомісячна температура, за даними Українського гідрометеорологічного центру, склала -4,7°С і це найнижчий показник за останні два роки. У лютому 2021 року в Києві середньомісячна температура була на 2,2°с нижче, ніж у січні (-2,5°С), і на 4°С, ніж у грудні (-0,6 °С).

У компанії відзначили, що через зниження температури в лютому 2021 року будинки спожили на 6% більше тепла, ніж у січні цього року. Вартість опалення квадратного метра в будинках, обладнаних приладами обліку, при незмінному тарифі 1654,41 грн/Гкал склала в лютому в середньому 35 грн/кв. м, тоді як у січні - близько 33 грн/кв. м.

Що цьому передувало

На початку лютого уряд досяг угоди з місцевою владою про те, що тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися в поточному опалювальному сезоні.

Меморандумом передбачається, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримають газ для виробництва тепла і постачання його в будинки громадян протягом усього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств передбачені відстрочка оплати за природний газ і компенсація різниці між ринковою ціною природного газу і ціною, врахованою в тарифах за тепло.

Уряд також гарантує, що фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатиметься на органи місцевого самоврядування.

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Автор: Ігор Орел