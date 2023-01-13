Дефіцит особливо виражений в ранковий і вечірній час споживання.

На ранок 13 січня електроспоживання в Україні залишається на тому ж рівні, дефіцит зберігається, але на вихідних прогнозується поліпшення ситуації.

"Станом на 11:00 13 січня споживання електроенергії знаходиться на рівні вчорашнього дня. Відповідно зберігається дефіцит потужності в енергосистемі, особливо виражений у ранковий та вечірній максимуми споживання. Водночас вже на вихідні очікується поступове потепління по всій Україні, внаслідок чого прогнозується зменшення споживання", - повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що нині для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 02:00 до 24:00.

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"Кожний оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту", - додали в енергокомпанії.

В "Укренерго" нагадали, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, ворогом тимчасово окуповано низку електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС, потужності якої могли б повною мірою покрити потребу в електроенергії.

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Нагадаємо, тепла погода і святкові дні сприяли зниженню споживання електроенергії, що дозволило протягом новорічних свят не застосовувати відключення.

Але вже 5 січня споживання зросло, у зв'язку з чим в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі запровадили графіки відключень.