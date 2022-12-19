Імовірно, така ситуація триватиме як мінімум до завтрашнього вечора.

У Києві енергетики намагаються стабілізувати ситуацію та ближче до ночі дати напругу для близько 20% будинків й перемикати їх почергово.

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі. Напругу змогли подати на всю критичну інфраструктуру.

"Чергова атака РФ знову завдала шкоди об’єктам енергетичної інфраструктури Києва. Станом на вечір 19 грудня напругу вдається подавати на всю критичну інфраструктуру міста - лікарні, об'єкти тепло- та водопостачання, метрополітен", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наразі обмеження електроспоживання набагато більші, ніж були до сьогоднішньої атаки.

"Енергетики спільно роблять все можливе, щоб стабілізувати ситуацію та ближче до ночі дати напругу хоча б для близько 20% житлових будинків Києва і перемикати їх почергово. Вірогідно, що така ситуація буде як мінімум до завтрашнього вечора. Маємо надію, що завтра вдасться підняти рівень споживання електроенергії ще на 20-30%", - повідомили у ДТЕК.

Генеральний директор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що сьогодні у Києві повністю відключають усі три групи одночасно. Через це відключення електроенергії у Києві можуть сягнути до 10 годин.

"До всіх пошкоджених об'єктів, по яких тривають ремонти, додався ще інфраструктурний об’єкт, через що світла немає на значній частині правого берега міста і подекуди - в області. Так само страждають усі райони. Зараз уся критична інфраструктура - лікарні, водоканали, метро - заживлена і світло є десь близько на 20% населення", - написав він.

Удари по енергоінфраструктурі Києва

Як повідомляв УНІАН, вночі сьогодні, 19 грудня, столиця витримала кілька хвиль атак іранських Shahed. Повідомлялося про вибухи у Солом’янському та Шевченківському районах.

Згідно з повідомленням Повітряних сил Збройних сил України, загалом цієї ночі над Україною знищено 30 із близько 35 ворожих дронів-камікадзе.

За словами мера Києва Віталія Кличка, у столиці від дефіциту електропостачання найбільше страждають Оболонський, Подільський та Деснянський райони.

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