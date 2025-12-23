Причиною обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У середу, 24 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Обмеження потужності постачання електроенергії торкнуться також і промислових споживачів.

Як повідомляє "Укренерго", причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. У компанії також попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

При цьому обсяги і тривалість відключень світла в "Укренерго" не повідомляють. Цю інформацію мають оприлюднити регіональні енергокомпанії.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться в повідомленні.

Енергетики також просять ощадливо споживати електроенергію в години її подачі.

23 грудня Росія вчергове атакувала енергосистему України. Через ворожу атаку у низці областей та Києві застосовано екстрені відключення. В Міненерго тоді повідомили, що внаслідок ворожої атаки три області залишилися без електропостачання.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповів УНІАН, що українські АЕС, які були змушені через масовану атаку РФ зменшити виробництво електроенергії, зможуть вийти на максимальну потужність не раніше ніж за тиждень.

Він також повідомив, що через наслідки атак Росії найближчим часом у більшості регіонів України діятимуть графіки відключень обсягом 3-4 черги, тобто українці сидітимуть без світла до 16 годин протягом доби.

