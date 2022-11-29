У компанії запевнили, що працюють над тим, щоб перейти до планових відключень.

Українцям вже найближчими днями планують вмикати електропостачання на п'ять-шість годин на день. За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, "ситуація набагато краща, ніж два-три дні тому"

"Ми рухаємося з "Укренерго" для того, щоб якомога швидше перейти до планових відключень, а не жити в аварійних відключеннях, в яких ми зараз знаходимося, і збільшити кількість годин на добу. Я думаю, що найближчим часом це у нас відбудеться і, дійсно, ми вийдемо на 5-6 годин, про які говорить прем'єр-міністр", - зазначив Сахарук в ефірі телемарафону.

Варто відзначити, що ДТЕК працює в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

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Відключення світла в Україні - що сказав Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що виробництво електроенергії в Україні покриває 70% від потреб у споживанні.

"Ситуація складна, є дефіцит. Але при дефіциті в системі в 30%, витратах мережі і першочерговому загоєнні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день", - пояснив прем'єр.

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