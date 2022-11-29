Раніше повідомлялося, що сьогодні в Києві вперше з 23 листопада будуть застосовані стабілізаційні відключення електроенергії.

Станом на 29 листопада в Києві застосовуються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє ДТЕК, зазначивши при цьому, що зараз робиться все можливе, щоб давати світло кожному абоненту по 2-3 години двічі на добу. Графіки стабілізаційних відключень не діють.

"Як тільки вдасться збалансувати ситуацію – повернемося до відключення за графіками", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні в Києві вперше з 23 листопада будуть застосовані стабілізаційні відключення електроенергії.

Удар по енергосистемі України та ситуація в Києві:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії. 18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

Станом на 19 листопада 2022 року окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту. АЕС були зупинені. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмлювати 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло включатимуть на 2-3 години на добу.

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