Зараз українська енергосистема досить стабільна, щоб обходитися без масових відключень споживачів.

Віялових відключень світла в Україні більше не буде за умови, що росіяни не пошкодять більше жодного об'єкта української енергетики. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Зараз енергосистема працює в бездефіцитному режимі. Вже третій тиждень забезпечуємо виробництво електроенергії в повному обсязі відповідно до споживання. Ми маємо відповідні резерви, і плануємо і далі так підтримувати нашу енергосистему, щоб люди не відчували обмеження поставок", – заявив міністр.

За словами Галущенка, це не скасовує можливість локальних відключень з метою проведення планових ремонтів на енергомережах.

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Ситуація в українській енергосистемі

З 10 жовтня російська армія завдавала систематичних ударів по об'єктах української енергетики, прагнучи спричинити блекаут і спровокувати гуманітарну катастрофу в умовах зими.

Після кількох хвиль масованих ракетних ударів в Україні будло пошкоджено всі ТЕС і ГЕС країни. Це спричинило дефіцит електрогенерації і призвело до вимушених віялових відключень світла.

Завдяки нарощуванню української ППО та вжиттю певних заходів щодо зміцнення та відновлення енергетики, в останні тижні ситуація в українській енергосистемі помітно покращилася. За даними Укренерго, масових відключень світла не було вже два тижні.

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