З початку року компанія видобула на понад 1% більше, ніж за такий самий період минулого року.

Україна зберігає позитивну динаміку видобутку газу та запускає нові свердловини, попри військову агресію з боку Росії.

Про це повідомляє прес-служба держкомпанії "Укргазвидобування".

"Надзвичайними зусиллями нашої команди, частина якої працює в умовах обстрілів і бомбардувань, "Укргазвидобування" зберігає "плюс" у видобутку природного газу. З початку року ми видобули на понад 1% більше, ніж за такий самий період 2021-го", - йдеться у повідомленні.

Зазначається що більшість газових промислів компанії продовжує стабільно видобувати газ, за винятком низки об’єктів у найгарячіших точках.

"Нам практично вдалося втримати добовий видобуток на довоєнному рівні – зниження становить лише близько 5%. І наші фахівці продовжують бурити нові свердловини та виконувати сервісні операції з інтенсифікації видобутку в безпечних регіонах, щоб мінімізувати це скорочення", - зазначили в прес-службі.

Крім того, цього тижня "Укргазвидобування" запустила в роботу нову свердловину після буріння.

Як повідомляв УНІАН, державна компанія "Укргазвидобування" за січень-грудень 2021 року видобула 13,67 млрд куб. м газу, що на 4% менше, ніж за попередній рік.

Довідка УНІАН. Україна до війни щорічно споживала приблизно 30 млрд куб. м газу, з них близько 14 млрд куб. м видобуває компанія "Укргазвидобування", 6 млрд куб. м - приватні компанії, а ще 10 млрд куб. м імпортується з країн Європи.

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