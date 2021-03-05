Винятком стали Росія і Казахстан, які зможуть збільшити виробництво нафти у квітні.

Країни ОПЕК+ за підсумками засідання в четвер, 4 березня, вирішили зберегти в квітні поточний рівень скорочення видобутку нафти для всіх країн Альянсу.

Винятком стали Росія і Казахстан, які зможуть збільшити виробництво відповідно на 130 тисяч і 20 тисяч барелів на добу, пише DW.

При цьому Саудівська Аравія продовжить на квітень дію добровільно взятих нею зобов'язань щодо додаткового скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу.

Низці країн ОПЕК+ було дозволено компенсувати недоскорочені обсяги видобутку нафти до кінця липня.

Всі учасники угоди відзначають, що, попри позитивні новини - зростання попиту і початок масової вакцинації від коронавірусу, - на нафтовому ринку зберігається багато ризиків.

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Засідання розглянуло щомісячний звіт, підготовлений Об'єднаним технічним комітетом (JTC), включаючи дані про видобуток нафти за лютий, і відзначило позитивні результати країн-учасниць. Загальна відповідність первісному рішенню склала в лютому 103%.

Рішення ОПЕК продовжити загальну політику скорочення видобутку призвело в четвер до значного зростання цін на нафту.

Так, ціна травневого ф'ючерсу на нафту марки Brent виросла на 5,09% до $67,33 за барель, випливає з даних торгів на Лондонській біржі ICE на 18:41 за київським часом, пише РБК. Квітневий ф'ючерс на нафту WTI зростає на 5,23%, до $64,49.

Наступні зустрічі міністрів JMMC і країн ОПЕК+ заплановані на 31 березня і 1 квітня 2021 року відповідно.

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Автор: УНІАН