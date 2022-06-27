Міністр розвитку громад закликав українців дбайливо ставитися до витрат електроенергії та тепла взимку.

Віялових відключень електроенергії під час опалювального сезону в Україні не планується.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час телемарафону.

На питання ведучої, чи можуть статися віялові відключення електроенергії цієї зими, Чернишов відповів, що такого не планується.

"Ми розуміємо, що опалювальний сезон – це баланс наявності природнього газу, вугілля, а також електроенергії. Окрім цього, ми маємо говорити про інші можливі альтернативні джерела енергії. Над цим ми активно як працювали, так і працюємо, і певні громади вже перейшли на альтернативні джерела. Але ніяких віялових відключень не планується", - розповів міністр.

Також він закликав українців максимально дбайливо ставитися до витрат електроенергії та тепла взимку. "Ми маємо припинити регулювати температуру в оселях шляхом відкриття вікон, маємо підготуватись "по дорослому" до наступного опалювального сезону, у тому числі, проводячи певні заходи побутової підготовки з вікнами, дверями, дахами, під’їздами і іншим", - додав Чернишов.

Міністр нагадав, що опалювальний сезон почнеться вчасно, тарифи зростати не будуть, вони будуть стабільними.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Кабінет міністрів запропонував Верховній Раді ввести мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду і газ.