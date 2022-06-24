Якщо "Енергоатом" буде готовий працювати всіма наявними блоками, то без електрики Україна не залишиться.

Вже в наступному опалювальному сезоні проблема може бути навіть не з фізичною наявністю газу або вугілля, якого в Україні достатньо, а з можливістю їх використовувати. Але потужностей атомних електростанцій вистачить для проходження опалювального сезону.

Про це пише "РБК-Україна".

Якщо в результаті російських атак будуть пошкоджені або знищені генеруючі потужності, то запаси вугілля і газу ніякої ролі не зіграють, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Але якщо "Енергоатом" буде готовий працювати всіма наявними блоками, то без електрики Україна не залишиться. Навіть з урахуванням ризиків, пов'язаних із захопленням Запорізької АЕС, яка може "випасти" з енергосистеми в будь-який момент.

"У поганому сценарії: якщо розіб'ють вугільну генерацію і перекриють газ, то при нормальній роботі "Енергоатому" (станціями на контрольованій території) ми проходимо наступний опалювальний сезон", - заявив Харченко.

Балансувати електричну генерацію, на його думку, Україна зможе за рахунок імпорту електроенергії з ЄС.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів утворює штаб для підготовки до наступного опалювального сезону в Україні.

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