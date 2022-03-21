Доларів в обмінниках немає, купити валюту можна тільки на "чорному" ринку.

У Росії, яка розв'язала криваву повномасштабну війну в Україні, різко впав курс рубля в обмінниках. Але купити його там не можна - обмінні пункти спорожніли.

Зараз на "чорному" (з рук в руки, - УНІАН.) російському ринку за один долар дають 300 рублів. Це майже в чотири рази більше, ніж до початку війни проти України.

А ось в обмінниках "зелених" зовсім немає. Про це свідчать дані моніторингу banki.ru.

Раніше повідомлялося, що вперше з 28 лютого відкрилися торги на російському фондовому ринку. Індекс ціни облігацій федеральної позики (ОФЗ) оновив мінімум з грудня 2014 року, впавши до 98,21 пунктів (9,4%). Рубль впав до 105,78 - за долар і 115,8 - за євро.

Нагадаємо, Центральний банк Російської Федерації заборонив банкам продавати валюту населенню в найближчі півроку. Також росіянам, які мають валютні рахунки, можна знімати не більше 10 тисяч дол. Решту суми отримають тільки в рублях. Продати валюту можна без обмежень.

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