Зокрема, підписано спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики й клімату.

У присутності президента України Володимира Зеленського, який перебуває у США з робочим візитом, підписано два документи в енергетичній галузі.

Про це інформує прес-служба Офісу президента.

Зокрема, як зазначається, міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм підписали спільну заяву Департаменту енергетики Сполучених Штатів та Міністерства енергетики щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.

Документ передбачає посилення двосторонньої взаємодії у питаннях покращення належного корпоративного управління на державних підприємствах енергетичного сектора України, зокрема шляхом залучення міжнародних незалежних наглядових рад.

"Заява також фіксує готовність Сполучених Штатів допомагати Україні в питаннях розвитку більш конкурентоспроможних та прозорих енергетичних ринків, декарбонізації економіки та забезпечення енергетичної безпеки й експортного потенціалу держави шляхом розробки та впровадження комплексного плану енергетичного сектору, який передбачає взаємовигідну співпрацю у сферах ядерної енергетики, сонячної та вітрової енергії, водню, накопичення енергії, уловлювання, використання та зберігання вуглецю, кібер- і фізичної безпеки, а також інших технологій", – йдеться у повідомленні.

Читайте такожКремль стежить: у Путіна відреагували на візит Зеленського в СШАКрім того, т. в. о. президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і президент, виконавчий директор компанії Westinghouse Electric Патрік Фрагман підписали меморандум про взаєморозуміння між компаніями. Документ передбачає залучення технології компанії Westinghouse Electric щодо будівництва ядерного реактора проекту АР1000 з електричною потужністю близько 1,1 ГВт.

В Офісі президента пояснили, що реалізація меморандуму відкриє можливість залучити інвестиції для будівництва п'яти блоків вартістю близько $25 млрд, окрім урахування прямих інвестицій, буде локалізована частина виробництва, бюджет отримає додаткові податкові надходження.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до США 31 серпня разом зі своєю дружиною Оленою після запрошення американського президента Джо Байдена. Зустріч Зеленського та Байдена запланована на 1 вересня.

Автор: Леся Лещенко