Будівництво станції розпочнеться у 2026 році. Очікується, що об'єкт почне постачати електроенергію в 2032 році.

Уряд Польщі заявив про намір побудувати першу АЕС в країні. Будівництво станції розпочнеться у 2026 році.

Як повідомляє AP, уряд Польщі та компанія Westinghouse Electric Company вже підписали угоду про співпрацю у передпроектній підготовці будівництва АЕС на території Польщі.

Угоду підписали міністр клімату і навколишнього середовища Польщі Анна Москва та посол США в Польщі Марк Бжезінський.

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В угоді про співпрацю беруть участь польська компанія з розвитку атомної енергетики PEJ, а також Westinghouse Electric Company і Westinghouse Electric Poland.

Очікується, що об'єкт почне постачати електроенергію в 2032 році.

АЕС в Польщі

Після аварії на ЧАЕС погляди на атомну енергетику в Європі були значною мірою негативними.

Після Чорнобильської аварії уряд Польщі під тиском громадської думки на початку 80-х років зупинив будівництво першої польської АЕС.

Ще одним великим ударом по репутації атомної енергетики стала аварія в 2011 році на АЕС в Японії, після якої Німеччина вирішила закрити всі свої атомні станції.

1 листопада 2022 року польський уряд оголосив про підписання угод зі США та Південною Кореєю про спорудження двох атомних електростанцій (АЕС) в країні.

Передбачається, що побудова двох АЕС, які будуть мати по три реактори кожна, буде коштувати $40 млрд. Перший реактор буде запущений в 2033 році, а другий - в 2043 році. Перед домовленістю з Південною Кореєю Варшава оголосила, що першу атомну електростанцію Польща будуватиме з американською компанією Вестінггаус (Westinghouse Electric Company).

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