11 липня 2021 року з'явилася інформація про те, що будівництво "Північного потоку-2" планують завершити до кінця літа.

Всі дозволи, необхідні для будівництва газопроводу "Північний потік-2" у Німеччині видані в повному обсязі.

Про це заявила на брифінгу в Берліні представник Мінекономіки ФРН Беате Барон, повідомляє ТАСС.

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"Всі дозволи на будівництво видано. Що стосується експлуатації, то, можливо, тут може допомогти Федеральне мережеве агентство", - сказала вона.

Історія газопроводу "Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром".

Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд з підтримки добудови "Північного потоку-2".

18 компаній вже відмовилися від участі у проекті зі спорудження газопроводу або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Попри це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

19 березня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав компанії-учасниці будівництва "Північного потоку-2" негайно припинити роботи з прокладання труб і пригрозив введенням нових санкцій.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

20 квітня 2021 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна повинна залишатися транзитною країною російського газу до Європи, попри рішення Німеччини завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2".

19 травня 2021 в Держдепі США заявили, що не будуть вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за будівництво газопроводу "Північний потік-2", і її керівника Маттіаса Варніга. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відмова від цих санкцій "відповідає національним інтересам" країни.

26 травня 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що в справі "Північного потоку-2" Україна боротиметься за національні інтереси до кінця.

1 червня 2021 року президент України Володимир Зеленський заявив про те, що після запуску російського газопроводу "Північний потік-2" Росія зробить все можливе, щоб не продовжувати діючий контракт про транзит блакитного палива через Україну.

4 червня 2021 року президент Росії Володимир Путін заявив про завершення будівництва першої нитки "Північного потоку-2".

4 червня 2021 року в РНБО розповіли про шанси України зупинити запуск "Північного потоку-2".

8 липня 2021 року Шмигаль заявив про те, що чутки про завершення будівництва "Північного потоку-2" безпідставний.

11 липня 2021 року з'явилася інформація про те, що будівництво "Північного потоку-2" планують завершити до кінця літа.

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Автор: Олена Коваленко