Компанія-оператор "Північного потоку-2" хоче ввести в експлуатацію газопровід ще цього року.

Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" мають завершити до кінця цього літа.

Про це заявив керівник компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG Маттіас Варніґ в інтерв'ю виданню Handelsblatt, передає DW.

"Ми очікуємо, що будівельні роботи будуть завершені до кінця серпня", - заявив Варніґ.

Він додав, що будівництво трубопроводу вже завершено на 98%, а на меті - введення його в експлуатацію ще цього року.

Також у компанії додали, що вивчають можливості трубопроводу для транспортування водню.

"Цілком реально, що не пізніше ніж через 10 років ми зможемо додавати водень в одну або обидві нитки й таким чином транспортувати його", - йдеться в заяві керівника компанії.

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Північний потік-2: Що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і роботу двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 95%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його власними силами.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українські дипломати роблять все можливе, щоб зупинити запуск "Північного потоку-2". За його словами, перешкоджати цьому проекту складно, оскільки на території Європи є потужні гравці, які зацікавлені у співпраці з РФ.

Зеленський переконаний, що після запуску "Північного потоку-2" Росія докладе всіх зусиль, щоб не продовжувати чинний контракт на транзит газу через Україну.

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Автор: Олександр Топчій