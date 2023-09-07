Не варто вимикати бойлер з мережі, якщо в цьому нема потреби — так він витрачатиме більше електроенергії на підігрів води з нуля.

Зважаючи на те, що із настанням холодів українці все частіше будуть користуватися бойлерами, енергетики дали декілька порад, як не переплачувати за гарячу воду.

Як зазначає енергетична компанія Yasno, є декілька важливих правил, дотримання яких дозволить заощаджувати гроші на нагріванні води. "Якщо ви лише думаєте купити водонагрівач, визначте необхідний вам об’єм: наприклад, 100 л для сім’ї з двох-трьох осіб — це забагато. Також доцільніше обрати модель з класом ефективності А/А+ та вище", - радять експерти, відповідаючи на запитання, як вибрати об'єм бойлера.

Що стосується енергоефективних налаштувань, які допоможуть заощаджувати, то енергетики радять звертати увагу на декілька параметрів: яку потужність має бойлер та скільки електроенергії споживає бойлер в місяць.

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Отже, потрібно:

відрегулювати температуру нагрівання на рівні 55° C — це гаряча вода без зайвих витрат енергії;

не вимикати бойлер з мережі, якщо в цьому нема потреби — так він витрачатиме більше електроенергії на підігрів води з нуля, ніж на підтримання температури;

встановити автоматичне вмикання та вимикання, також можна додати "розумну" розетку та двозонний лічильник, який допоможе економити на електроенергії вночі.

Слідуючи таким простим порадам українці не будуть дивуватись, чому бойлер бере багато електроенергії, а спокійно зекономлять свій сімейний бюджет.

Проблеми з гарячою водою

Нещодавно підприємства теплокомуненерго заявили про неможливість виробляти тепло і гарячу воду через законодавчу колізію.

Річ у тім, що станом на 1 вересня 2023 року, з якого починають діяти нові умови постачання природного газу, не розроблені та не укладені договори між комерційними банками та підприємствами ТКЕ, які б забезпечили відповідне перерахування коштів. Це може повністю зупинити процес підготовки до опалювального сезону та закупівлю газу для гарячого водопостачання міст України.

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