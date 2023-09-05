Тепловики заявили про ризик зупинки котелень та припинення гарячого водопостачання мільйонам українців.

Підприємства теплокомуненерго заявляють про неможливість виробляти тепло і гарячу воду через законодавчу колізію.

Як йдеться у заяві міжгалузевої Асоціації "Укртеплокомуненерго", затверджений урядом механізм розрахунків за природний газ в рамках ПСО (механізм пільгових цін) призвів до припинення постачання гарячої води в українських містах.

Тепловики заявляють, станом на 1 вересня 2023 року, з якого починають діяти нові умови постачання природного газу, не розроблені та не укладені договори між комерційними банками та підприємствами ТКЕ, які б забезпечили відповідне перерахування коштів. Це може повністю зупинити процес підготовки до опалювального сезону та закупівлю газу для гарячого водопостачання міст України.

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"Наразі окремі підприємства ТКЕ вже почали отримувати повідомлення від облгазів про припинення постачання природного газу у зв’язку з відсутністю процедури укладення договорів з комерційними банками, яку мав розробити уряд. Тому з 01.09.2023 р. оператори газорозподільних систем розпочали припинення постачання газу практично на всі котельні ТКЕ. У результаті вироблення теплової енергії для клієнтів стає неможливим", - йдеться у заяві асоціації.

"Укртеплокомуненерго" звернулась листом до премꞌєр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням терміново вжити заходів щодо безперебійного постачання природного газу підприємствам теплокомуненерго.

"Ми дуже стурбовані ситуацією, яка склалась напередодні опалювального сезону, та ще й у воєнний час. Вже сьогодні неповнота рішень уряду призводить до зупинки котелень та припинення гарячого водопостачання мільйонам українців. Цього не можна допускати", - цитує прес-служба президента асоціації Арсентія Блащука.

Він додав, що у самому розпалі завершальний етап підготовки до зими. Критично важливо якомога швидше закупити усе необхідне для роботи обладнання.

Газ для тепловиків

22 серпня Кабінет міністрів України продовжив дію пільгових цін на газ для виробників тепла для населення (за механізмом покладання спеціального обов’язку на ринку природного газу) до середини квітня 2024 року.

"Нафтогаз" буде й надалі реалізувати газ постачальникам тепла для населення за фіксованою ціною — 7,4 тис. грн за тисячу кубічних метрів.

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