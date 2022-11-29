З початку року Європа імпортувала рекордні 111 мільярдів кубометрів СПГ.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Європа збільшила імпорт російського скрапленого газу (СПГ) на 42% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляє Financial Times, на СПГ з Росії припадає 16% всього європейського морського імпорту цього палива за 2022 рік. Майже весь обсяг був поставлений до Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландів.

Як йдеться в матеріалі, Росія експортувала в Європу 17,8 млрд кубометрів СПГ, ставши другим за обсягом постачальником в регіоні. Перше місце займають США з часткою в 42 відсотки, на третьому – Катар з 13,7 відсотками.

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"Загальний обсяг 17,8 мільярда кубометрів – це невелика частина від 62,1 мільярда кубометрів газу, поставленого за цей час по трубопроводах, проте він залишає Європу незахищеною від перетворення на зброю Кремля", - йдеться в матеріалі.

За даними аналітиків з Refinitiv, з початку року Європа імпортувала рекордні 111 мільярдів кубометрів СПГ, що майже на 70 відсотків більше, ніж у минулому.

Війна в Україні та ситуація з газом:

31 серпня 2022 року "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1".

2 вересня "Газпром" оголосив про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північний потік". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію. Крім того, 1 жовтня 2022 року"Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

8 листопада 2022 року Туреччина почала платити за російський газ в рублях.

24 листопада 2022 року Bloomberg писав про те, що транзит російського газу через Україну під загрозою.

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