Атака Росії на українські газовидобувні та електричні мережі може порушити транзит російського газу через Україну.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну транзит російського газу через українську ГТС опинився під загрозою.

Як заявив колишній глава Оператора ГТС Сергій Макогон в коментарі Bloomberg, транзит російського газу через Україну знаходиться під загрозою у зв'язку ударами по енергосистемі України.

"Атака Росії на українські газовидобувні та електричні мережі може порушити транзит. Ситуація складна, але контрольована", — сказав Макогон.

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На сьогоднішній день транзит через Україну залишається єдиним можливим маршрутом для російських поставок в країни Західної Європи після аварії на "північних потоках".

Війна в Україні та ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив поставки газу в Європу по "Північному потоку-1".

2 вересня "Газпром" оголосив про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

14 вересня 2022 року ЄС відповів на газовий шантаж Путіна.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північний потік". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

1 жовтня стало відомо про те, що "Газпром" припинив поставки газу в Італію. Крім того, 1 жовтня 2022 року"Газпром" скоротив поставки газу в Молдову.

4 жовтня 2022 року Туреччина вирішила зробити "Газпрому" серйозне газова пропозиція.

8 листопада 2022 року Туреччина почала платити за російський газ в рублях.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціям, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекаута. Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

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