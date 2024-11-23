З настанням зими сховища спустошуються швидше, ніж зазвичай, а ціни на газ підскочили.

Швидке виснаження запасів газу і перебої, що насуваються, з поставками з Москви створюють передумови для нової енергетичної кризи в Європі. Війна в Україні сприяла зростанню цін на газ цього року приблизно на 45%.

Видання Bloomberg пише, що хоча рівень цін усе ще нижчий за рекордні показники 2022 року, але він досить високий, щоб посилити кризу для домогосподарств і посилити конкурентний тиск на виробників, які й так зазнають труднощів.

Газові сховища - рятувальний круг у найхолодніші періоди, але цього року запаси швидко скорочуються після того, як морози збільшили попит на опалення, а посуха змусила використовувати більше газу для виробництва електроенергії.

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"У нас все ще є проблеми з поставками газу", - сказав Маркус Креббер, головний виконавчий директор RWE AG. "Якщо ми справді хочемо бути незалежними від російського газу, нам потрібно більше імпортних потужностей, і ми, ймовірно, знову побачимо це цієї зими, тому що газові сховища спустошуються досить швидко, оскільки початок зими буде холодним".

Хоча Євросоюз і скоротив залежність від Росії, втрата одного з останніх маршрутів постачання газу збільшить тиск на газовий ринок і призведе до різкого росту світових цін. Європа вже готується до можливого припинення поставок російського газу через Україну наприкінці року.

Ще однією незвичайною ознакою тиску на систему є те, що ціни на літо, коли газ має бути дешевим, дорожчі, ніж на наступну зиму. Це говорить про те, що вартість енергії залишатиметься вищою протягом тривалого часу, і що нижчим буде рівень запасів у сховищах узимку, то складніше буде поповнювати резерви.

"Це нагадує сценарій 2022 року, коли ЄС купував газ за будь-якою ціною", - каже Арне Ломанн Расмуссен, головний аналітик компанії Global Risk Management. "Наступного року це теж може повторитися".

Фатіх Біроль, виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства, б'є на сполох. Він попередив, що Європі потрібні достатні запаси на кінець зими, якщо транзит російського палива через Україну припиниться 1 січня 2025 року.

"І знову найбільше постраждають енергоємні країни, на чолі з Німеччиною, що завдасть шкоди економіці, яка і так уже відчуває проблеми в автомобільному, хімічному та машинобудівному секторах", - сказав Оле Хансен, голова відділу товарної стратегії Saxo Bank AS.

Санкції США проти "Газпромбанку" - що відомо

Вашингтон запровадив проти одного з найбільших банків Росії санкції. Причиною стало те, що Москва використовувала його для закупівель військової техніки і виплат своїм військовослужбовцям та їхнім сім'ям. При цьому європейські країни, які досі купують російський газ, платять за поставки саме через "Газпромбанк", а введення санкцій може закрити цю можливість.

Своєю чергою в Угорщині заявили, що введення санкцій США щодо "Газпромбанку" ставить під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи.

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