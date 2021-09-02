Згідно з планом уряду, Україна до початку опалювального сезону повинна накопичити ще 1-2 млрд кубометрів газу.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на початок вересня становлять 18,2 млрд кубометрів, що майже на 30% менше торішніх показників.

Про це повідомляється на сайті держкомпанії "Укртрансгаз" з посиланням на дані Державної компанії "Оператор ГТС України".

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Станом на 1 вересня українські газові сховища заповнені на 59%.

Якщо газу буде катастрофічно не вистачати, його дефіцит може позначитися на цінах, які в можуть лягти на плечі споживачів.

Запаси газу в сховищах: що необхідно знати

На початку червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні опалювальний сезон 2021-2022 років почнеться вчасно.

У Міненерго до опалювального сезону 2021-2022 року планують накопичити в підземних газосховищах 19-20 млрд кубометрів газу.

Опалювальний сезон в Україні зазвичай починається в другій половині жовтня.

10 червня 2021 року Кабмін затвердив мінімальний запас газу для українських сховищ.

Автор: Ігор Орел