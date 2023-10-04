Переводити енергоблоку ЗАЕС у "гарячий зупин" - заборонено, бо це може привести до радіаційної аварії.

Окупанти на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) вивели 4-й енергоблок зі стану "холодного зупину" у стан "гарячого зупину", що заборонено вимогами експлуатації, бо може спровокувати аварію.

Натомість енергоблок №6 виводять з "гарячого" стану в "холодний", повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом".

Так, відповідно до вимог ліцензій Держатомрегулювання щодо експлуатації енергоблоків ЗАЕС, всі енергоблоки станції мають перебувати виключно у "холодному зупині". Переведення енергоблоків у більш небезпечний "гарячий зупин" - заборонено.

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"Недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії", - заявив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Ситуація на ЗАЕС

З березня 2022 року Запорізька АЕС перебуває під російською окупацію. З того часу вона постійно знаходиться на крок від катастрофи.

Крім того, росіяни перетворили ЗАЕС на військову базу. На майданчику атомного об'єкта перебувають російська техніка та військові. А периметр навколо станції заміновано.

У серпні стало відомо, що внаслідок виведення 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стан "гарячого зупину" в порушення умов ліцензії та вимог "Енергоатома" стався інцидент із витоком води з першого контура реактора в другий, через що його терміново перевели у холодний стан.

Натомість окупанти розпочали розігрівати 6-й енергоблок Запорізької АЕС.

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