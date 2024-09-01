За квартал з квітня по червень ЄС закупив у Росії більше газу, ніж у США.

Росія змогла зміцнити свої позиції як постачальника газу до Європейського Союзу, обігнавши в обсязі поставок США.

Як повідомляє Die Welt, посилаючись на дані брюссельської консалтингової компанії Bruegel, уперше за майже два роки країни ЄС за один квартал імпортували більше газу з Росії, ніж зі США.

Згідно з даними компанії, за квартал з квітня по червень ЄС закупив у Росії 12,7 мільярда кубометрів газу, а у США - 12,3 мільярда. Водночас порівняно з першим кварталом 2024 року поставки з Росії знизилися незначно, а зі США - більш різко.

Відео дня

Російський газ у Європі

Як писав УНІАН, Туреччина допоможе Росії принаймні частково повернутися на європейський ринок газу. Під виглядом "турецької суміші" - змішаного газу з різних джерел - до Європи планують постачати близько 7-8 мільярдів кубометрів газу. Номінально на Росію припадатиме 40% у цій суміші, але реальна частка може бути більшою.

Також повідомлялося, що влітку 2024 року європейські трейдери використовували лише частину величезних сховищ природного газу в Україні. Російські атаки підвищили ризики, позбавивши зруйновану війною країну мізерних доходів.

Вас також можуть зацікавити новини: