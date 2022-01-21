Відповідна норма міститься в Національному плані дій з розвитку відновлюваної енергетики.

Україна має до 2030 року збільшити споживання енергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) з 9% до 27%.

Про це йдеться в Національному плані дій щодо розвитку відновлюваної енергетики, який Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження оприлюднило для обговорення.

У проекті плану до 2030 року визначено індикативну мету споживання енергії з відновлюваних джерел у 2030 році на рівні 27%, у тому числі в секторах: електроенергетики – 25%; опалення та охолодження – 35%; транспорту – 14%.

"Національний план не тільки встановлює цілі розвитку галузі до 2030 року, а й передбачає заходи, які забезпечать збалансований розвиток відновлюваної електроенергетики, теплоенергетики та споживання відновлюваних джерел на транспорті", - йдеться в повідомленні.

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Так, попри виклики технічного та економічного характеру у сфері відновлюваної енергетики, в документі приділено значну увагу декільком напрямам. Зокрема, забезпеченню стійкості генерації об'єктів відновлюваної генерації, підвищенню надійності енергопостачання, перенесенню сезонних змін попиту на електроенергію. А також стимулюванню виробництва "чистої" електроенергії на ринковій основі, вдосконаленню умов підтримки енергетичних кооперативів і приватних домогосподарств та впровадженню механізму видачі гарантії походження електроенергії.

Крім того, планом передбачається стимулювання використання енергоносіїв з ВДЕ в транспортному секторі.

Прес-служба зазначає, що обговорення Нацплану триватиме до 20 лютого.

Поновлювані джерела:

За даними Держенергоефективності, у 2020 році загальна частка енергії, виробленої з відновлюваних джерел у валовому кінцевому енергоспоживанні, склала 9,2%. Зокрема, в електроенергетиці - 13,9%, в системах опалення - 9,3%, в транспортному секторі-2,5%.

Дані за 2021 рік ще не опубліковані.