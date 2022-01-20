"Дочірня компанія НАК "Нафтогаз України" - "Нафтогаз Тепло" розглядає можливість переведення працюючих на газу ТЕЦ, на біосировину.
Про це в коментарі УНІАН сказав технічний директор "Нафтогаз Тепло" Федір Шевченко.
"Ми розглядаємо можливі варіанти переходу, починаючи від відсортованого сміття - це біологічні відходи які вже залишились, закінчуючи спалювання очерету, чи робота на трісці, або соломі", - сказав він.
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За словами Шевченка, компанія ще не ухвалила остаточне рішення чи буде реалізовувати такі проекти. Це буде залежати від результатів дослідження доцільності таких кроків, яке незабаром буде розпочато.
"Якщо в результаті наших досліджень виявиться, що в регіоні неможливо, модернізувати ТЕЦ з виробництвом ВДЄ (відновлювальних джерел енергії – УНІАН), то тоді будемо робити таким чином, щоб там оптимально використовувати газ", - пояснив він.
Також в деяких випадках можливо будуть встановлені газопоршневі, газотурбінні, або комбіновані котли, вважає Шевченко.
Технічний директор компанії зазначив, що в разі переведення ТЕЦ на біопаливо, компанія розраховує на співпрацю із фермерами та органами місцевого самоврядування, які б забезпечували підприємства сировиною.
"Ми не хотіли б задавати темп, щоб вимагати від когось очерет, тріску або солому. Питання було, щоб створити такі умови, щоб бізнес почав пропонувати нам сам. Наше питання – це виробництво теплової та електричної енергії комбінованим способом. А ось питання створення умов – це ще потрібно обговорювати", - додав Шевченко.
"Нафтогаз" і ТЕЦ:
З листопада 2019 року "Нафтогаз" отримав в управління Новороздільну та Новояворівську ТЕЦ.
Крім того, в серпні Кабмін передав "Нафтогазу" пакети акцій, що належать державі у Криворізькій ТЕЦ, Одеській ТЕЦ, Дніпровській ТЕЦ, Миколаївській ТЕЦ та Херсонській ТЕЦ. "Нафтогаз" також отримав майновий комплекс ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ".
Запаси газу:
Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.
До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.
У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.
Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.
14 січня 2022 року "Оператор ГТС України" у Facebook повідомив про те, що Україна у 2021 році зменшила споживання газу майже на 7% - до 26,8 млрд куб. м.
Ціна на газ:
- Ціни на газ в Україні корелюють з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року і імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.
- Станом на 14 грудня 2021 року ціни на газ в Європі підвищилися до нової рекордної позначки.
- 15 грудня спотові ціни на газ в Європі на січень перевищили 1,5 тис. доларів за тисячу кубометрів, щодня зростаючи на 7%.
- 16 грудня 2021 року вартість газу в Європі перевищила 1700 доларів за тисячу кубометрів.
- Станом на 20 грудня спотові ціни на газ у Європі на січень зросли до 1,9 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 21 грудня 2021 року газ в Європі встановив абсолютний ціновий рекорд, перевищивши 2 тис.доларів.
- 22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.
- 24 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали з 2,1 тис.дол. до 1,3 тис. доларів за тисячу кубометрів.
- 28 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали до 1151 доларів за тисячу кубометрів.