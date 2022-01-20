В разі переведення ТЕЦ на біопаливо, компанія розраховує на співпрацю із фермерами та органами місцевого самоврядування.

"Дочірня компанія НАК "Нафтогаз України" - "Нафтогаз Тепло" розглядає можливість переведення працюючих на газу ТЕЦ, на біосировину.

Про це в коментарі УНІАН сказав технічний директор "Нафтогаз Тепло" Федір Шевченко.

"Ми розглядаємо можливі варіанти переходу, починаючи від відсортованого сміття - це біологічні відходи які вже залишились, закінчуючи спалювання очерету, чи робота на трісці, або соломі", - сказав він.

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За словами Шевченка, компанія ще не ухвалила остаточне рішення чи буде реалізовувати такі проекти. Це буде залежати від результатів дослідження доцільності таких кроків, яке незабаром буде розпочато.

"Якщо в результаті наших досліджень виявиться, що в регіоні неможливо, модернізувати ТЕЦ з виробництвом ВДЄ (відновлювальних джерел енергії – УНІАН), то тоді будемо робити таким чином, щоб там оптимально використовувати газ", - пояснив він.

Також в деяких випадках можливо будуть встановлені газопоршневі, газотурбінні, або комбіновані котли, вважає Шевченко.

Технічний директор компанії зазначив, що в разі переведення ТЕЦ на біопаливо, компанія розраховує на співпрацю із фермерами та органами місцевого самоврядування, які б забезпечували підприємства сировиною.

"Ми не хотіли б задавати темп, щоб вимагати від когось очерет, тріску або солому. Питання було, щоб створити такі умови, щоб бізнес почав пропонувати нам сам. Наше питання – це виробництво теплової та електричної енергії комбінованим способом. А ось питання створення умов – це ще потрібно обговорювати", - додав Шевченко.

"Нафтогаз" і ТЕЦ:

З листопада 2019 року "Нафтогаз" отримав в управління Новороздільну та Новояворівську ТЕЦ.

Крім того, в серпні Кабмін передав "Нафтогазу" пакети акцій, що належать державі у Криворізькій ТЕЦ, Одеській ТЕЦ, Дніпровській ТЕЦ, Миколаївській ТЕЦ та Херсонській ТЕЦ. "Нафтогаз" також отримав майновий комплекс ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ".

Запаси газу:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси газу в українських підземних сховищах станом на початок 2021 року становили 23,5 млрд кубометрів, що було рекордним за останні 10 років показником.

14 січня 2022 року "Оператор ГТС України" у Facebook повідомив про те, що Україна у 2021 році зменшила споживання газу майже на 7% - до 26,8 млрд куб. м.

Ціна на газ: