Газ з підземних сховищ відбирається не лише для потреб українських, а й для іноземних замовників.

За минулу газову добу з українських підземних сховищ газу (ПСГ) було відібрано 136 мільйонів кубометрів газу, що є рекордним показником за останні 5 років.

Читайте такожЦіна на газ у 2021: для 14 облгазів знизили тариф на розподілПро це в Facebook повідомив керівник оператора українських підземних газосховищ держкомпанії "Укртрансгаз" Сергій Перелома.

"Рекордні обсяги відбору газу - доказ успішності європейського вектора, який ми так активно розвивали минулі роки. У ці дні ми відбираємо газ з ПСГ не тільки для потреб українських, а й для іноземних замовників", - повідомив Перелома.

Коментар голови "Укртрансгазу"

Так само він зазначив, що останній раз обсяги відбору наближалися до такого значення на початку березня 2018 року - в один з останніх етапів "газової війни" з "Газпромом". З українських ПСГ 1 березня 2018 року було відібрано 116 мільйонів кубометрів.

"Тоді "Газпром" зменшив обсяги поставок газу в українську ГТС, фактично виключивши транзит законтрактованих обсягів в країни ЄС. Тоді Україна встояла, законтрактувала додаткові обсяги газу в Польщі, збільшила відбір зі своїх газосховищ й істотно скоротила споживання газу", - нагадав він.

Що цьому передувало

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) з 9 по 16 січня скоротилися на 2,6% - до 22,5 мільярда кубометрів.

Станом на 16 січня запаси газу в ПСГ були на 27% більше, ніж на аналогічну дату 2020 року (17,7 мільярда кубометрів).

При цьому українські газові сховища заповнені на 73%.

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Автор: Ігор Орел